ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X tanıtıldı

Xbox merakla beklenen Games Showcase etkinliğini gerçekleştirdi. İki farklı ROG Xbox Ally cihazı tanıtılan etkinlikte öne çıkan oyunlar da var. ASUS ile Xbox arasında bir işbirliği kurulacağı uzun süredir konuşuluyordu. Bunun bir cihaz olacağı da söylentiler arasındaydı ve o söylentiler gerçek olarak Xbox'ın ekendi el konsolunu tanıtmasıyla nihayete erdi.

ROG XBOX ALLY VE ROG XBOX ALLY X İÇİN NELER BİLİYORUZ?

Cihaz gövde tasarımı olarak Steam Deck'e benziyor olsa da iki köşesinde tutma yerleri için kontrolcü çıkıntıları yerleştirilmiş bu sayede oyun kontrolcüsü tutma yerleriyle el konsolu oynayabileceksiniz.





ROG Xbox Ally için AMD Ryzen Z2 A işlemcisi kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 GB SSD'si bulunan cihazın pil tarafında da üzmeyeceği aktarılıyor.

ROG Xbox Ally X modeli ise daha üst bir model denebilir. Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi bulunan X modelinde 24 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.

Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili açıklamalar henüz yapılmadı.