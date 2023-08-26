Gamescom'a giden Türk geliştiricilerle ilgili yeni gelişme

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:03

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:03

Yılın beklenen oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom 2023, 23 Ağustos'ta başlamıştı. Farklı ülkeden yüzlerce katılımcının yer aldığı etkinlikte yeni oyunların fragmanları yayınlanıyor, beklenen duyurular yapılıyor. Türk gelişticiler de etkinlikte boy göstermişti ancak Almanya'da alınması gereken yaş lisansının gerekli sürede başvuru yapılıp alınmaması sonucu sorun çıkmış ve Türk gelişticilerin standındaki tanıtımlar ve ekranlar kapatılmıştı.

OYUNLARI GÖSTEREMİYORUZ AMA STATİK GÖRSELLER KOYABİLİYORUZ

Stratera Games'in kurucusu oyun geliştiricisi ve yazılım mühendisi Dora Özsoy tarafından yapılan paylaşımın ardından ortaya çıkan tatsızlık, nihayet kısmen çözülmüş görünüyor.

X üzerinden yeni yaptığı paylaşımla durumu güncelleyen Özsoy şunları aktardı:

''USK ile konuşuldu, oynanış görüntüsü olsa da statik görsel koymamıza izin verildi. 18 yaş sınırı kaldırılmadı ancak görselleri çekince alanımız bir hayli canlandı. Toy Shire ekibi lokum dağıtıyor(aşırı iyi oyun bu arada) hafta sonu için umutluyuz.''

