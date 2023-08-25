Ubisoft oyunları Gamescom kapsamında indirimde!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:22

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:22

Popüler oyunlarıyla adından söz ettiren Ubisoft, oyun etkinliği Gamescom'un başlamasının ardından indirime gitti. Bazı oyunlarda yüzde 85'lere varan bir indirim söz konusu.

POPÜLER OYUNLARI DA İNDİRİME GİRDİ

Steam ve diğer pek çok platformda oyunlara inanılmaz zamlar geliyor ve satın almak da zor bir hale geliyor. Bu kapsamda özellikle Türkiye'deki oyunseverler indirim kampanyalarını takip ediyor ya da ücretsiz oyunları oynamayı tercih ediyor. Ubisoft tarafından yapılan bu indirim ise toplamda 9 oyunda gerçekleşiyor ve bazıları bir süredir düşmediği kadar düşüyor.

İşte indirime giren oyunlar: