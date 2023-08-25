Ubisoft oyunları Gamescom kapsamında indirimde!
Gamescom başladı ve bu kapsamda Ubisoft oyunlarında indirime gitti. Toplamda 9 oyunda yarı yarıyadan fazla indirim var. İşte indirimdeki oyunlar:
Popüler oyunlarıyla adından söz ettiren Ubisoft, oyun etkinliği Gamescom'un başlamasının ardından indirime gitti. Bazı oyunlarda yüzde 85'lere varan bir indirim söz konusu.
POPÜLER OYUNLARI DA İNDİRİME GİRDİ
Steam ve diğer pek çok platformda oyunlara inanılmaz zamlar geliyor ve satın almak da zor bir hale geliyor. Bu kapsamda özellikle Türkiye'deki oyunseverler indirim kampanyalarını takip ediyor ya da ücretsiz oyunları oynamayı tercih ediyor. Ubisoft tarafından yapılan bu indirim ise toplamda 9 oyunda gerçekleşiyor ve bazıları bir süredir düşmediği kadar düşüyor.
İşte indirime giren oyunlar:
- Far Cry 6- Normalde fiyatı: 699 TL, İndirime girmiş fiyatı: 174,75 TL
- Watch Dogs Legion, Normalde fiyatı: 699 TL İndirime girmiş fiyatı: 104,85 TL
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Normalde fiyatı: 699 TL İndirime girmiş fiyatı: 139,80 TL
- Assassin's Creed Odyssey - Deluxe Edition, Normalde fiyatı: 879 TL İndirime girmiş fiyatı: 175,80 TL
- Far Cry Primal, Normalde fiyatı: 589 TL İndirime girmiş fiyatı: 147,25 TL
- ShootMania Storm, Normalde fiyatı: 229 TL İndirime girmiş fiyatı: 57,25 TL
- Assassin's Creed Ezio Auditore Pack, Normalde fiyatı: 469 TL İndirime girmiş fiyatı: 136,01 TL
- Watch Dogs 2, Normalde fiyatı: 699 TL İndirime girmiş fiyatı: 104,86 TL
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?
- Enflasyonu ve hayat pahalılığını kabul etti
- 'Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir'
- Diyanet personeline yüzde 100 zam!