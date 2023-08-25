Gamescom'a giden Türk geliştiriciler oyunlarını gösteremediler!

Almanya'nın Köln şehrinde başlayan Gamescom'da Türk geliştirciler de yer aldı. Ancak önemli bir sorun ortaya çıktı ve geliştiriciler oyunlarını gösteremedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:33
Gamescom'a giden Türk geliştiriciler oyunlarını gösteremediler!
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Yılın beklenen oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom 2023, 23 Ağustos'ta başladı. Burada pek çok ülkeden katılımcı yer alıyor ve yeni oyunların fragmanları yayınlanıyor, beklenen duyurular yapılıyor. Türk gelişticiler de etkinlikte boy gösterdi ancak tatsız bir durum yaşandı.

'ETKİNLİK ALANINDA SADECE YER ALIYORUZ, GÖSTERİM YAPAMIYORUZ'

Daha önce oyun dünyası hakkında yaptığı paylaşımlarla adını bildiğimiz ve Steam'deki gelişmeleri aktarmasıyla adını duyduğumuz Stratera Games'in kurucusu oyun geliştiricisi ve yazılım mühendisi Dora Özsoy Gamescom'da Türkiye standında yaşanan sorunu aktardı. 

Almanya'da bulanan Eğlence Yazılımı Öz Düzenleme Kuruluşu(USK) video oyunlarını derecelendiriyor ve aynı zamanda oyunların etkinlikte gösterilmesi için lisans veriyor. Söz konusu yaş lisansının alınmaması sebebiyle Türk gelişticilerin oyunlarını gösteremediler.

Etkinliğe gidilmesine rağmen düzenleyicilerin ve oraya gitmeye aracı olan kurumların lisansı almaması yaşanan sıkıntının ortaya çıkmasına neden olmuş görünüyor. 

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özsoy şunları aktardı:

Özsoy aynı paylaşımın devamında ise etkinlik öncesinde uyarı yaptığı bu lisansın alınıp alınmadığını söylediğini aktardı.


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