Garajının çatısından gördü! Everest Dağı'ndan daha büyük: 71 yılda bir görülüyor...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:57

Güncelleme: 03.04.2024 - 13:57

Avustralya'nın Melbourne kentine bağlı Derbyshire bölgesinde bir kişi, garajının çatısından Everest Dağı'ndan daha büyük olan "12P/Pons-Brooks" adlı kuyruklu yıldızı gördü.

BBC'nin haberine göre 58 yaşındaki Paul Mason, "12P/Pons-Brooks" adlı kuyruklu yıldıza garajının çatısına kurduğu teleskopla bakarak "Bunu bir daha göremeyeceğim, yakaladığım için memnunum." dedi.

Avustralya Ulusal Uzay Ajansı (NSC), 71 yılda bir yörüngesini tamamlayan "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" olarak da bilinen 12P/Pons-Brooks'un, ortalama insan ömründe bir ya da iki kez gözle görülebildiğini belirtti.

NSC, kuyruklu yıldızın 21 Nisan'da en parlak halini alacağına işaret ederek gelecek haftalarda, 12P/Pons-Brooks'un çıplak gözle görülebilir bir pozisyona gelebileceğini kaydetti.

12P/Pons-Brooks'u bu yıl kaçıranların, dev yıldızı görebilmek için 2095'i beklemesi gerekiyor.

Toz ve buzdan oluşan dev kuyruklu yıldızın arkasında, güneşin ısıtması nedeniyle parlak yeşil ışıktan oluşan bir kuyruk yer alıyor.

12P/Pons-Brooks, "kriyovolkanik kuyruklu yıldız" olarak da sınıflandırılırken, ısınırken içinde basınç oluştuğunda toz, gaz ve buz da püskürtüyor.

1812'de Jean-Louis Pons, 1883'te ise William Robert Brook tarafından keşfedilen "12P/Pons-Brooks" adını bu ikiliden aldı.