Gazeteciler, haber yazan yapay zeka için tüzük hazırlıyor!

Sınır Tanımayan Gazeteciler, medyada artan yapay zeka elinden çıkan içeriklerin olumsuz sonuçlarının önüne geçmek için tüzük oluşturulacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:23
Gazeteciler, haber yazan yapay zeka için tüzük hazırlıyor!
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Yapay zeka hayatımızın her alanında kullanılmaya başlarken, gazeteciler ve yazarlar konu hakkında önemli adımlar atıyor. Bunlardan birini de Sınır Tanımayan Gazeteciler'den geliyor.

ChatGPT ve Bard gibi üretken yapay zekalar artık birçok sektörde de işe yardımcı araçlar olarak kullanılmaya başladı. Hatta yardımcılığın ötesinde doğrudan çalışanlar yerine devreye alınmak üzere deneniyor.

Webtekno'nun yer verdiği detaylarda, yapay zekanın en çok kullanıldığı sektörlerin başındaysa medya yer alıyor. Hem ülkemiz hem de yurt dışında artık birçok yayın platformu, tamamen ChatGPT tarafından yazılan makalelere ve haberlere ev sahipliği yapıyor. Bugün, uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler’den konuya yönelik kritik bir hareketin haberi geldi.

MEDYA İÇİN YAPAY ZEKA TÜZÜĞÜ HAZIRLANIYOR

Sınır Tanımayan Gazeteciler, paylaştığı duyuruda ortakları ile birlikte “Medyada Yapay Zeka Tüzüğü” çalışmaları için uluslararası bir komite oluşturulduğunu açıkladı. Duyuru metninde, yapay zekanın sektör için tehlikesine vurgu yapıldı:

“Yapay zekanın (AI) medya endüstrisinde hızla yayılması, bilgi bütünlüğü için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu benzeri görülmemiş zorluğa yanıt olarak, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve ortakları, medyada AI kullanımını düzenlemeyi amaçlayan bir tüzük geliştirmek için uluslararası bir komite kuruyor.”

Komitenin başında Nobel ödüllü bir isim olacak:

Yapay zekanın medyada sorumlu kullanımı için altyapı oluşturacak olan bu komite, Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Ressa başkanlığında yürütülecek. Komite, 13 farklı ülkeden 21 üyeye sahip olacak. Bu isimler, gazetecilik, yapay zeka ve dijital teknolojiler alanlarında akademik ve profesyonel deneyime sahip isimler.

Komitenin tam amacı ise şu:

“Komitenin rolü, yapay zeka tabanlı sistemlerin kullanımına ilişkin bilgi profesyonelleri için bir dizi ilke, hak ve yükümlülük geliştirmektir.”


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