Yapay zeka 'dünyanın en güzel 10 kadınını' belirledi

Güzellik göreceli bir kavramdır, kişiye göre değişir. Kimileri dış görünüşe, kimileri karizmaya, kimileri de kişiliğe güzellik atfeder. Türk halk kültürünün öncü şairi ve ozanı Aşık Veysel, "Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da huyu güzel olana kırk yılda doyamazsın" der.