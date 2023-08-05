Yapay zeka 'dünyanın en güzel 10 kadınını' belirledi

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2023 Cumartesi, 10:47
<p>Güzellik göreceli bir kavramdır, kişiye göre değişir. Kimileri dış görünüşe, kimileri karizmaya, kimileri de kişiliğe güzellik atfeder. Türk halk kültürünün öncü şairi ve ozanı Aşık Veysel, <em>"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da huyu güzel olana kırk yılda doyamazsın"</em> der. </p>

Güzellik göreceli bir kavramdır, kişiye göre değişir. Kimileri dış görünüşe, kimileri karizmaya, kimileri de kişiliğe güzellik atfeder. Türk halk kültürünün öncü şairi ve ozanı Aşık Veysel, "Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da huyu güzel olana kırk yılda doyamazsın" der. 

<p><em>"Güzelliğin öznel olduğunu"</em>, farklı kültürlere göre çeşitlilik gösterebileceğini kabul eden ChatGPT'ye, <em>"En güzel huylu 10 kadını"</em> sırala deselerdi sonuç ne olurdu bilinmez, fakat en güzel 10 kadın sorulunca listesini paylaştı.</p>

"Güzelliğin öznel olduğunu", farklı kültürlere göre çeşitlilik gösterebileceğini kabul eden ChatGPT'ye, "En güzel huylu 10 kadını" sırala deselerdi sonuç ne olurdu bilinmez, fakat en güzel 10 kadın sorulunca listesini paylaştı.

<p>Küçük bir tüyo paylaşalım: listede, <strong>Maxim</strong> dergisi tarafından <strong>'Dünyanın en seksi kadını'</strong> unvanına layık görülen <strong>Ashley Graham</strong> yer almadı.</p> <p>İşte, yapay zekaya göre, dünyanın en güzel 10 kadını...</p>

Küçük bir tüyo paylaşalım: listede, Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham yer almadı.

İşte, yapay zekaya göre, dünyanın en güzel 10 kadını...

<p><strong>10)</strong> Beyonce</p>

10) Beyonce

<p><strong>9)</strong> Emma Watson</p>

9) Emma Watson

<p><strong>8)</strong> Rihanna</p>

8) Rihanna

<p><strong>7)</strong> Blake Lively</p>

7) Blake Lively

<p><strong>6)</strong> Priyanka Chopra</p>

6) Priyanka Chopra

<p><strong>5)</strong> Gal Gadot</p>

5) Gal Gadot

<p><strong>4)</strong> Margot Robbie</p>

4) Margot Robbie

<p><strong>3)</strong> Jennifer Lawrence</p>

3) Jennifer Lawrence

<p><strong>2)</strong> Angelina Jolie</p>

2) Angelina Jolie

<p><strong>1)</strong> Scarlett Johansson</p>

1) Scarlett Johansson

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