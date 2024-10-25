Geleceğin şehirleri için "Akıllı Şehirler" projesi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:48

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’'nin ortaklığıyla 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde "Akıllı Şehirler" temalı bir hackathon (yazılım etkinliği) düzenlenecek. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’'nde saat 12.00’de yapılacak tasarım etkinliğinde mentör desteği alarak yarışacak ekipler, geleceği birlikte şekillendirecek. Hackathon sonucunda, en iyi projelere ödüller verilerek çeşitli fırsatlar sunulacak. Bu kapsamda birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL ve üçüncülük ödülü 5 bin TL olacak. Mentörlerle birebir çalışma fırsatı bulacak katılımcılar, İZTEKNOLOJİ’de staj fırsatı, EMO İzmir Şubesi’nin elektronik laboratuvarında ve bazı diğer eğitimlerinde ücretsiz eğitim imkânı elde edebilecek.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN PROJELER

En yaratıcı zihinleri bir araya getirecek Akıllı Şehirler hackathonu, katılımcılara şehirlerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesine yönelik yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunacak. 24 saat sürecek zorlu maratonda teknoloji, sürdürülebilirlik ve inovasyon konuları birlikte ele alınacak. Heyecan verici etkinlikte, şehirlerin en büyük sorunlarına çözümler getirilecek. Katılımcılar bu hackathonda sadece kod yazmakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin şehirlerinde hayat bulacak projelere de imza atacak.