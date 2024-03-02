Geleceğin teknolojilerini artık yapay zekâ şekillendirecek İnsansı robot çağı

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Akıllı robot köpekler, şeffaf ekranlı bilgisayarlar, ultra esnek telefonlar, uçuş için sabırsızlanan taksiler ve akıllı gözlükler... Yarının teknolojileri hayalleri zorluyor. Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), İspanya’nın Barselona kentinde düzenlendi.

Organizasyona katılan şirketlerin gündeminde yapay zekâ vardı. Son teknoloji telefonlar, karma gerçeklik gözlükleri ve akıllı yüzükler gibi geleceğin ürünleri etkinliğe damgasını vurdu. Fuara katılan teknoloji uzmanlarına göre “yapay zekâinsansı robot” çağı resmen başladı. Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, yapay zekâyı “Yüzyılın en dönüştürücü teknolojisi” ilan etti.

Yapay zekâ uygulamalarının cihazlar arasındaki bağlantıları kullanarak insan hayatına daha fazla entegre olduğunu göreceğimiz günler de yakın. 200 ülkeden şirketin katıldığı fuara 100 bine yakın teknoloji profesyoneli katıldı. Fuarın en yoğun yeri İngiliz şirket Enginereed Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca oldu.

Ziyaretçilerle sohbet eden, sordukları sorulara yanıt veren, hatta kendisi de soru sorup yorum yapabilen, şaşıran, üzülen, sevinen, mimikleri ile katılımcıları etkileyen insansı robotla sohbet edebilmek için katılımcılar sıraya girdi. Pati uzatan akıllı köpek Akıllı robot köpeklerin birbirinden farklı hünerlerini sergilediği alanlar da yine ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden oldu. Xiaomi’nin CyberDog 2’si, sevimli hareketleriyle dikkat çekti.

Gıdığı sevildiği zaman tepki veren, kendini sevdirmek için patilerini uzatan, mutlu olduğunda takla atan bu akıllı köpekler yakın gelecekte evlere girebilir. Güney Koreli telekomünikasyon devi SK Telecom’un ABD’li Joby Aviation firması ile geliştirdiği hava taksi, ticari uçuşlar için gün sayıyor.

Şirket aracı 2025’e kadar ticarileştirmeye çalışıyor. Samsung Electronics yapay zekâ alanındaki son yeniliklerini ve Galaxy AI platformunu görücüye çıkardı. Galaxy AI ile gelen yenilikler arasında, Galaxy Watch6 Serisi ve ilk kez halka sunulan Galaxy Ring gibi akıllı sağlık hizmetleriyle donatılmış ürünler dikkat çekti. Honor da yapay zekâ destekli göz takip sistemi aracılığıyla otomobilleri gözle takip edebilen Magic6 Pro’yu tanıttı.