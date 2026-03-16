Genç yazılımcılar için 150 bin TL ödüllü 'Lojistik Optimizasyonu' yarışması başladı!

Türkiye’nin teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi olan TEKNOFEST 2026, bu yıl lojistik sektörünün geleceğine yön verecek bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücüsü olduğu festival kapsamında, Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada tarafından hayata geçirilen “Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması” genç teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

GERÇEK VERİ SETLERİYLE SAHADA UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER

Yarışma, lojistik sektörünün en karmaşık alanlarından biri olan anahat taşımacılığına odaklanıyor. Katılımcı takımlardan; gerçek operasyonel veri setlerini kullanarak maliyet, kapasite kullanımı ve gecikme risklerini minimize eden modeller geliştirmeleri bekleniyor. Makine öğrenmesi yöntemleriyle teslimat hacimlerini öngörebilen ve transfer merkezleri arasındaki rotaları en verimli şekilde planlayan projeler, verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir modeller oluşturmayı hedefliyor.

ŞANLIURFA’DA ÖDÜL KÜRSÜSÜ

Finale kalan ekipler, projelerini jüri önünde fiziksel sunumla savunacak. Büyük heyecanın finali ise 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 sahnesinde yaşanacak. Kazanan takımlar toplamda 370 bin TL’lik ödül havuzundan pay alacak:

Birinci Takım: 150 bin TL

İkinci Takım: 120 bin TL

Üçüncü Takım: 100 bin TL

BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTİK TARİHLER

Teknoloji alanındaki genç yetenekleri bir araya getiren yarışmaya başvurular 22 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya katılım şartları ise şöyle:

Kimler Başvurabilir: Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezuniyetinden en fazla 1 yıl geçmiş kişiler.

Takım Yapısı: En az 2, en fazla 4 kişiden oluşan ekipler.

Gençlerin ortaya koyacağı bu projeler, sadece bir yarışma başarısı olarak kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin lojistik operasyonlarında hizmet seviyesinin iyileştirilmesine ve dijital dönüşüme katkı sağlayacak.