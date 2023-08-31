Genshin Impact hile kullananlara dava açacak

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:49

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:49

Genshin Impact, dünya genelinde 60 milyondan fazla aktif oyuncusuyla Android, iOS, PS4 ve Windows platformlarında oynanabilen popüler bir anime tarzı açık dünya keşif oyunu olarak öne çıkıyor.

Son günlerde, oyuncular arasında "Kaveh hack" olarak bilinen ve oyun içinde ciddi sorunlara yol açan bir hile türü yaygın hale geldi. Bu hackler, oyuncuların ilerleme kaydetmesini etkileyen kritik öğeleri silmesine neden oluyor. Özellikle oyunun co-op modunda ilerlemenin temelini oluşturan bu hackler, oyuncu deneyimini olumsuz etkiliyor.

Oyun geliştiricisi miHoYo, bu duruma karşı harekete geçtiğini duyurdu. "Kaveh Hack"lerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve etkilenen hesap sahiplerine oyun içi mesajlarla bilgi verileceğini açıkladı. Co-op modu şu an amaçlandığı gibi çalışıyor, ancak bazı öğelerin ve hesapların düzeltilmesi henüz tamamlanmadı. miHoYo, gelecekteki bir güncelleme ile tüm sorunların çözüleceğini taahhüt etti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Ayrıca, oyunun geliştiricisi tüm bu olaylara karşı ciddi bir tutum sergiliyor. Oyun içi manipülasyonları mümkün kılan eklentileri kullanan veya paylaşan kişilere karşı yasal işlem başlatacağını belirtiyor. miHoYo, oyunun adil ve dürüst bir şekilde oynanmasını sağlamak ve oyuncu haklarını korumak için bu tür eklentileri geliştirenleri ve kullananları yasal olarak cezalandıracağını vurguluyor.