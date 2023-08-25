Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun bu hafta hangisi oldu?
Epic Games kullanıcılarına bu hafta da ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Homeworld: Deserts of Kharak kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.
Epic Games'te her hafta ücretsiz olarak oyunlar sunuluyor. Bazı haftalar iki oyun sunan Epic, bu hafta tek bir oyunu ücretsiz olarak oyunseverlerin karşısına çıkarttı. Homeworld: Deserts of Kharak ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.
HER HAFTA YENİ BİR OYUNA ÜCRETSİZ ULAŞMAK MÜMKÜN
Oyun 31 Ağustos tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak alınan bu oyun, sonsuza kadar oyunseverlerin kütüphanesinde kalıyor.
Homeworld: Deserts of Kharak normalde 379 TL'ye satılıyor ancak burada kısa süreliğine ücretsiz hale geliyor. Oyun Blackbird Interactive tarafından geliştirilerek 2016 yılında çıkış yaptı. Homeworld oyunlarının öncesini anlatan strateji oyununda, oyuncular çölde zafere ulaşmaya çalışıyor.
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