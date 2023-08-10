Assassin's Creed Valhalla kısa süreliğine ücretsiz hale geldi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:35

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:35

Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Assassin's Creed için yeni bir kampanya yapıldı. Ubisoft imzalı Assassin's Creed Valhalla, 14 Ağustos tarihine kadar tüm platformlardan üzerinden ücretsiz oynanabilecek.

Ubisoft'un arada sırada düzenlediği etkinliklerinden birine Valhalla da eklenmiş oldu.

OYUN KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OYNANABİLECEK

Açıklanan tarihlerde ise 10 Ağustos 19.00'da başlayacak ücretsiz oynama imkanı 14 Ağustos saat 15.00'e kadar sürecek.

Oyunu ücretsiz olarak oynamak isteyenlerin adım adım yapması gerekenler:

Öncelikle bu bağlantıya tıklayarak kampanya sayfasına girin. Oyunu oynamak istediğiniz platformu seçin, PC, Xbox ya da PS5 olarak, sonra yoksa Ubisoft hesabı oluşturun varsa hesabınıza giriş yapın.