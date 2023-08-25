Mobil oyun Assassin's Creed Jade için oynanış fragmanı geldi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:36

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:36

Ubisoft tarafından duyurulan ve heyecan yaratan mobil için çıkacağı açıklanan Assassin’s Creed Jade için ilk oynanış fragmanı paylaşıldı. Serinin hayranları tarafından merakla beklenen mobil oyun Odyssey'nin Çin'de geçen bir versiyonu gibi.

SERİNİN İLK MOBİL OYUNU

Oyun halen beta test sürecinde olsa da sınırlı kullanıcı ile oynanan oyun ile ilgili ilk yorumlar olumlu. Jade'in ücretsiz olarak sunulması ancak oyun içinde harcamalar yapılması planlanıyor. Ana oyunlardaki parkur deneyimini mobil tarafa taşıyacağı beklenen oyunun, ilk oynanış fragmanında bu vurgulanıyor.

Antik Çin'de geçen oyun, mobil platformlar için geliştirilmiş ilk açık dünyalı Assassin's Creed oyunu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Oyunun 2024 yılında çıkması bekleniyor ancak şu anda kesin bir tarih verilemiyor.