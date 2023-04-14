Getir'den siber saldırı hakkında yeni açıklama geldi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:47

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:47

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Getir geçen aylarda siber saldırı ile gündeme gelmişti. Getir'in kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bu iddialar Getir tarafından doğrulanmıştı. Şimdi ise firma siber saldırı hakkında Getir yeni bir açıklama yaptı.

KULLANICILARIN TELEFON NUMARALARI VE ADRESLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Getir açıklamasında kullanıcıların finansal bilgilerinin veya uygulama giriş şifrelerinin sızdırılmadığını belirtti. Firma kayıtlı olan kredi kartı bilgilerinin Mastercard'ın Masterpass altyapısında saklandığını ve bu bilgilere erişimlerinin olmadığı, bu yüzden de ele geçirilmediğini açıkladı.

Getir'e yapılan siber saldırı sonucunda sızdırılan bilgiler ise şöyle:

Kimlik Bilgileri: Getir’e kayıtlı ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet

İletişim Bilgileri: Getir’e kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Hesap Bilgileri: Getir müşteri numarası ve hesap oluşturma tarihi

Müşteri İşlem Bilgileri: Getir uygulamasından verilen son sipariş tarihi ve numarası, sipariş verilen Getir dikeyi (Getir, Getir Büyük, Getir Yemek gibi), sipariş içeriği, iptal edilen sipariş sayısı ve toplam sipariş sayısından oluşan sipariş bilgileri

Diğer Bilgiler: Getir uygulamasına son giriş yapılan tarih ve konum, Getir’e verilen iletişim izinleri, sosyal medya profilinizi Getir hesabınıza bağlamış olmanız halinde, Getir ile paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgilerin bir kısmı