FBI'ın bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendi

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendiği ve büronun saldırıyı kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:17
FBI'ın bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendi
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Amerikan medyasına açıklama yapan FBI kaynakları, son günlerde büronun bilgisayar ağının bir kısmına siber saldırıyla erişim sağlandığını açıkladı.

CNN televizyonuna bilgi veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen FBI yetkilileri, korsanların büronun çocuk cinsel istismarı görüntülerinin soruşturulmasında kullanılan bilgisayar sistemlerine eriştiğini söyledi.

Yetkililer, saldırıdan etkilenen birimin FBI'ın en büyük ve en yüksek profilli ofislerinden biri olan FBI New York Saha Ofisi ile ilgili olduğunu belirtti.

FBI'ın yaptığı basın açıklamasında ise "FBI olaydan haberdar ve olayla ilgili ek bilgi elde etmek için çalışıyor. Bu, kontrol altında ve münferit bir olaydır. Soruşturma devam ettiği için FBI şu anda daha faza yorum yapmayacak" ifadeleri kullanıldı.


ABD FBI siber saldırı

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