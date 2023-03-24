Getir'den hack'lenme iddialarına cevap
Türkiye’nin en büyük girişimlerinden Getir ve bünyesindeki BiTaksi’nin hacklendiği iddia edilmişti. Getir'den konuya yönelik açıklama yapıldı
Getir ve bünyesindeki BiTaksi'nin hack'lendiği, kullanıcıların bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Getir, bazı kişisel bilgilerin sızdırıldığını doğrularken nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığını ifade etti.
Açıklamada erişim şeklinin araştırıldığı söylenirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.
Açıklama şöyle:
March 24, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Suçlanana suçlama görevi
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- 'Arsenik' skandalının ardından Kızılay'dan yeni karar