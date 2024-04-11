Gizemli bir cismin Ay'ın yakınından geçtiği görüntülendi

Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:52

Güncelleme: 11.04.2024 - 13:52

Güney Kore'nın Ay gözlem aracı Danuri, NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter'ın kısaca LRO kamerasına yakalandı. Yabancı bir cisim gibi duran aracın görüntüsü de zor yakalandı. Ancak NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ekip Danuri'nin fotoğrafını çekmeyi başardı.

AY YÖRÜNGE ARACI GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

LRO'nun kamerası ise 0,338 milisaniye gibi çok kısa bir pozlama süresine sahip. Bu nedenle görüntünün yakalanması için kısıtlı bir zaman vardı.

NASA iki uzay aracı arasında 11 bin 500 kilometre hız farkının olduğunu aktardı. Bu yüzden yakalanan görüntü Danuri'nin boyutunun 10 katına kadar sündürülmüş gibi görünmesine neden oldu.