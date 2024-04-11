Gizemli bir cismin Ay'ın yakınından geçtiği görüntülendi

NASA'nın uzay aracının kamerasına yakalanan gizemli cismin ne olduğu kısa süre içinde anlaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:52
Gizemli bir cismin Ay'ın yakınından geçtiği görüntülendi
Abone Ol google-news

Güney Kore'nın Ay gözlem aracı Danuri, NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter'ın kısaca LRO kamerasına yakalandı. Yabancı bir cisim gibi duran aracın görüntüsü de zor yakalandı. Ancak NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ekip Danuri'nin fotoğrafını çekmeyi başardı. 

AY YÖRÜNGE ARACI GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

LRO'nun kamerası ise 0,338 milisaniye gibi çok kısa bir pozlama süresine sahip. Bu nedenle görüntünün yakalanması için kısıtlı bir zaman vardı.

NASA iki uzay aracı arasında 11 bin 500 kilometre hız farkının olduğunu aktardı. Bu yüzden yakalanan görüntü Danuri'nin boyutunun 10 katına kadar sündürülmüş gibi görünmesine neden oldu.


NASA haberleri NASA lunar haberleri

İlgili Haberler

NASA, Voyager 1'den gelen sinyalleri 5 ay sonra çözdü

NASA, Voyager 1'den gelen sinyalleri 5 ay sonra çözdü
NASA, Mars'ta olası kurumuş bir nehri araştırmaya başladı

NASA, Mars'ta olası kurumuş bir nehri araştırmaya başladı
NASA'dan Ay için yeni bir saat geliştirme hamlesi

NASA'dan Ay için yeni bir saat geliştirme hamlesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek

Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek
Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!

Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen'den eşinden nafaka isyanı!

Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen'den eşinden nafaka isyanı!
Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!
Peugeot 408 göründüğü kadar iyi mi? 1.2 litrelik motor yeterli mi?

Peugeot 408 göründüğü kadar iyi mi? 1.2 litrelik motor yeterli mi?
Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!

Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!
Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!

Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!
Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 Perşembe döviz fiyatları

Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 Perşembe döviz fiyatları