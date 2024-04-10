NASA, Voyager 1'den gelen sinyalleri 5 ay sonra çözdü

İnsanoğlunun güneş sistemi dışına çıkan ilk aracı, bir süre önce anlamsız sinyaller göndermeye başlamıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 01:25
NASA, Voyager 1'den gelen sinyalleri 5 ay sonra çözdü
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Geçen yılın kasım ayından bu yana, NASA'nın efsanevi Voyager 1 sondası Dünya'ya okunamayan, anlamsız bilim ve mühendislik verileri gönderiyor. NASA uzay aracının neden böyle anlamsız veriler gönderdiğini çözebilmek için tam 5 ayını harcadı.

NASA mühendisleri çalışmalarının sonunda artık, Voyager'ın bilim ve mühendislik verilerinin telemetri modülasyon ünitesi (TMU) ve radyo vericisi verileri göndermeden önce, bu verilerin paketlenmesinden sorumlu bilgisayar olan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) küçük bir bozuk hafıza bölümü nedeniyle bozulduğunu doğrulamayı başardılar. Sebep karışık geldiyse özetleyelim, uzay aracındaki bilgisayarın hafıza modülü arızalanmış ve bu yüzden de dünyaya bozuk veriler gönderiyor.

46 YILDIR ÇALIŞIYORDU

Chip'in aktardığı bilgilere göre mart ayı başında ekip, uzay aracındaki bilgisayarın yazılım kodunun yanı sıra değişkenleri içeren FDS belleğinin bir okumasını geri göndermesini istemek için bir 'dürtme' komutu yayınladı. Ekip, bu okumayı kullanarak FDS belleğinin yaklaşık yüzde 3'ünün bozulduğunu ve bilgisayarın normal işlemleri gerçekleştirmesini engellediğini doğruladı.

NASA, sorunun iki olası nedeni olduğunu söylüyor: Uzaydan gelen bir enerji parçacığın çarpması veya silikonun artık 46 yaşında olması... Bu araç inşa edilirken 46 sene boyunca çalışacağı hiç düşünülmüyordu. 20-30 sene önce ömrünü tamamlamış ve uzayda bir çöp olarak dönüp duruyor olması gerekiyordu.

MESAJLARA 2 GÜN SONRA CEVAP VEREN UZAY GEMİSİ

Bir uzay aracında hata ayıklamak ve onarmak kolay bir iş değil. Voyager 1, yıldızlararası uzaya ulaşan, yani güneş sisteminin dışına çıkan ilk insan yapımı nesne. Uzay aracına bir komut gönderilmesinden sonra ondan bir yanıt alınması için 45 saat beklemek gerekiyor. Bu nedenle mühendisler en ufak testler için bile haftalarca hatta aylarca süren veri alışverişine sabretmek durumundalar.

Bu yüzden de NASA mühendisleri, hafıza modülündeki hatayı ancak 5 ayda tespit edebildiler. Mühendisler şimdi hafızanın bozuk olan yüzde 3'lük kısmını devre dışı bırakacak bir yazılım güncellemesi yapmak ve bunun doğru çalıştığından emin olmak için aylarca sürecek bir komut gönder - cevap al kısır döngüsüne hazırlanıyorlar. Yalnız, aradan geçen bu onlarca ay boyunca Voyager devasa bir uzay gemisinin yanından geçip uzaylılarla temas kurmuş olsa bile haberimiz olmayacak, çünkü gelen veriler anlaşılmıyor.


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