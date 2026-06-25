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Gök bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Pamuk şekerinden daha hafif iki dev gezegen bulundu

Gök bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Pamuk şekerinden daha hafif iki dev gezegen bulundu

25.06.2026 11:59:00
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Gök bilim dünyasında heyecan yaratan keşif: Pamuk şekerinden daha hafif iki dev gezegen bulundu

İngiliz ve Fransız gök bilimciler, dünyadan 1110 ışık yılı uzaklıkta pamuk şekerinden daha düşük yoğunluğa sahip olan en büyük iki ötegezegeni keşfetti. "Süper puf" olarak nitelendirilen bu dev gezegenlerin, hidrojen ve helyumdan oluşan gizemli kimyasal yapıları James Webb Uzay Teleskobu ile incelenecek.

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İngiltere ve Fransa'dan gök bilimciler, 1110 ışık yılı uzakta "pamuk şekerinden daha düşük yoğunluktaki en büyük iki ötegezegeni" keşfetti.

İngiltere'deki Oxford ve Birmingham üniversiteleri ile Fransa'daki Nice Cote d'Azur Üniversitesinden gök bilimciler, NASA'nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) ve teleskoplarla 1110 ışık yılı uzakta tespit edilen ötegezegenlerin yoğunluklarını inceledi.

Bilim insanları, "TOI-791 b" ve "TOI-791 c"nin, "pamuk şekerinden daha düşük yoğunluktaki en büyük ötegezegenler" olduğunu belirledi.

Volans Takımyıldızı'ndaki yıldızın yörüngesinde yer alan bu ötegezegenlerin kimyasal yapısının, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'yla (JWST) incelenmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, Jüpiter'in bu gezegenlerden 35 kat daha yoğun olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından George Dransfield, bu büyüklükteki gezegenlerin, bilinen en hafif örnekler olduğunu duyurdu.

Dransfield, beyaz ya da mavi olduğunu düşündüğü bu gezegenlerin büyük oranda hidrojen ve helyumdan müteşekkil olabileceğini ifade etti.

"Süper puf" şeklinde nitelendirilen, pamuk şekerinden daha düşük yoğunluktaki bu ötegezegenlerin, yoğun gaz bulunan, yeni doğan yıldızın etrafındaki gaz ve toz diskinin çevresinde oluştuğu düşünülüyor.

Bu ötegezegenlerin, zaman içinde taşıdıkları materyali üzerlerinden atarak hafifledikleri tahmin ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

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