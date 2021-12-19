Gökbilimciler 'inek' adını vermişlerdi: Parlak sinyalin gizemi çözüldü

19 Aralık 2021 Pazar, 00:00

AT2018cow adı verilen, "inek" lakaplı bu gizemli ışık bir yıldız patlamasına benziyordu. Ama bu tür patlamalardan daha parlaktı ve bilinen hiçbir süpernova sınıfına uymuyordu.

Şimdiyse Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir araştırma ekibi sonunda gizemli ışığın kaynağını 200 milyon ışık yılı uzaklıkta buldu.

Söz konusu noktada bir yıldız kendi içine çökmüş ve dev bir kompakt nesneye, daha doğrusu muazzam bir kütleye sahip, nispeten küçük boyutlarda bir cisme dönüşmüştü.

Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlanan makalenin başyazarı Dheeraj Pasham, "Genellikle, 'ilk kez' demeye cesaret edemem. Ama gerçekten ilk kez, bir yıldızın öldüğünü ve bebek kompakt nesnenin doğumunu o anda gördük" diye konuştu.

Gökbilimciler bu gizemli ışığı ilk gördükleri andan beri onu açıklayabilecek çeşitli senaryolar ortaya attı. Bunlar arasında en makul olanı bir kara deliğin bir yıldızı yutmasıydı.

Ancak ileri gözlemler daha az olası ama daha ilginç bir sonuca işaret etti.

"Kompakt cismin varlığını tespit ettiğimi söylemem, bence olağanüstü bir iddia. Bu yüzden uzun bir süre biraz tereddüt ettim" diyen Pasham sözlerini şöyle sürdürdü:

Aslında birkaç ay boyunca bunu kendime sakladım çünkü böyle olağanüstü bir şeyin mümkün olabileceğinden emin değildim.

Araştırmacılar bu kompakt nesnenin neye dönüşeceğini şu anda söyleyemiyor.

Pasham, bir sonraki araştırmada yeni doğan nesnenin bir kara delik mi yoksa bir nötron yıldızı mı olduğunu belirleyeceklerini ifade ediyor.

GİZEMLİ IŞIK NEDEN İNEK DİYE ANILIYOR?

Gökbilimcilerin gizemli nesneye "inek" adını vermesi aslında isimlendirmede kullanılan harf sisteminden kaynaklanan bir tesadüfe dayanıyor.

Işığın bilimsel adı olan AT2018cow'daki "cow" harfleri, anlamlı bir kelime oluşturduğu ve İngilizcede inek anlamına geldiği için gökbilimciler bu tesadüften yararlanmak istedi.

Araştırmacılar birkaç ay önce de "ZTF20acigmel" adlı bir kozmik patlamaya deve lakabını takmıştı.

Zira ismin sonundaki "cigmel", İngilizcede deve anlamına gelen camel kelimesine benzetilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe