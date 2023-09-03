Yayınlanma: 03.09.2023 - 13:25

Güncelleme: 03.09.2023 - 13:25

Göktaşı görüntüleri son zamanlarda giderek artmaya başladı. Özellikle dün Elazığ ve Malatya'da gece 20.20 sularında gökyüzünün parlaması birçok insanı merak ettirdi. Peki göktaşı nedir? Göktaşı neden düşer? Türkiye'ye göktaşı mı düştü?

GÖKTAŞI NEDİR?

Göktaşı ya da meteor, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.



GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Göktaşları, dünya atmosferine girdiklerinde genellikle birkaç farklı nedenle düşerler. İşte bu nedenler:

UZAYDAKİ GÖKTAŞI

Göktaşları genellikle uzayda dolaşan asteroitler veya kuyruklu yıldızlardan gelirler. Bu nesneler, çeşitli nedenlerle yörüngelerinden sapabilirler. Örneğin, bir çarpışma sonucu bir asteroitin veya kuyruklu yıldızın yörüngesi değişebilir ve dünya yörüngesine yaklaşabilir.

YERÇEKİMİ ETKİSİ

Dünya'nın kütle çekimi, uzayda dolaşan gök cisimlerini kendisine doğru çekebilir. Bu çekim, bir göktaşının dünya yüzeyine doğru ilerlemesine neden olabilir.

ATMOSFER GİRİŞİ

Göktaşları dünya atmosferine girdiklerinde, atmosferin sürtünmesi ve basınca maruz kalmaları nedeniyle hızla ısınırlar. Bu ısınma, göktaşının yanmaya başlamasına ve bazen parçalanmasına neden olabilir. Atmosferin içine girdiklerinde, bu parçalar göktaşlarının düşmesine yol açabilir.

DÜNYA YÜZEYİNE DÜŞME

Göktaşlarının bir kısmı atmosferi geçip dünya yüzeyine ulaşabilir. Bu noktada, göktaşı dünya yüzeyine çarparak düşer. Düşen göktaşları genellikle yerde kraterler oluşturabilirler.

Göktaşlarının düşme nedenleri genellikle uzaydaki dinamik süreçlerle ilişkilidir ve bu olaylar göktaşlarının dünyaya çarpmasına yol açar. Bu çarpma olayları, göktaşlarının atmosferde yanması, parçalanması veya dünya yüzeyine çarpması şeklinde gerçekleşebilir.

TÜRKİYE'YE GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Dün gece saat 20.00 sularında Malatya, Erzurum, Elazıg, Gaziantep ve çevre illerden görülen gökyüzünde bir ışık parlaması yaşandı. Birçok insan bu anların videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Gökyüzünde yaşanan bu ışık olayının sebebi henüz bilinmiyor. Ancak birçok insan tarafından bu olay göktaşı düşmesi şeklinde yorumlandı. Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi?