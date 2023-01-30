Antarktika'da Güneş sistemindeki en eski materyali içeren büyük bir göktaşı bulundu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:45

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:45

Güneş sistemindeki en eski materyali içeren büyük bir göktaşının Antarktika'da ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Keşif ekibi, Prenses Elizabeth araştırma istasyonu yakınlarında beş yeni örnek keşfettiler.



Bugüne kadar bulunanların en büyüklerinden biri olan bu gök taşının, güneşin ve gezegenlerin evrimine yeni bir ışık tuttuğu kaydedildi.

17 lb'lik (7,6 kg) ağırlığındaki gök taşını bulmanın kolay olmadığı belirtildi.

Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Maria Schonbachler, "Böylesine büyük bir tane gök taşı bulmak dürüst olmak gerekirse biraz şans işi" ifadelerini kullandı.

Chicago'daki Field Müzesi'nden Dr. Maria Valdes, "Söz konusu göktaşları olduğunda, boyutun önemli olması gerekmez. Küçük mikrometeoritler bile bilimsel açıdan inanılmaz derecede değerli olabilir. Ancak, elbette bu kadar büyük bir meteorit bulmak çok nadirdir" dedi.

Göktaşı, daha kapsamlı analizler için Belçika'daki bir laboratuara gönderilecek.

BUZULLARIN ALTINDA ÇOK SAYIDA GÖK TAŞI VAR

New Scientist'in aktardığına göre, kıtadan kopan buzullar, buzun altında kalan eski gök taşlarını ortaya çıkarıyor.

Geçtiğimiz yüzyılda kıtada 45 binden fazla gök taşının bulunduğu, ancak bunlardan sadece yüz tanesinin büyük olduğu bildirildi.