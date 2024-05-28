Gölet, binlerce yıllık cesetlerin beyin dokularını korumuş

1982’de yeni bir yol inşaatı esnasında, tesadüfen eski bir mezarlık alanı keşfedildi. Windower göleti isimli bu bölgede rastlanılan 177 ceset ise tüyler ürpertici detaylara sahipti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:37
Gölet, binlerce yıllık cesetlerin beyin dokularını korumuş
Abone Ol google-news

Bölge araştırmaları sırasında bir kazıcının operatörü, cesetlerin kafataslarına aldığı darbeyle duraksadı. Bu kalıntılar, 7.000 ila 8.000 yıl öncesine aitti.

Peki bir gölet, binlerce yıllık cesetlerin kafataslarını korumayı nasıl başarmıştı?

Webtekno'nun aktardığına göre şaşırtıcı olan şey Florida olarak bilinen bu bölgedeki göletin, cesetleri oldukça iyi korumasıydı. Hatta bazılarının beyin dokuları, hala cesetlerdeydi. Windower arkeolojik alanında keşfedilen bu 177 ölü insan, Kuzey Amerika’nın şimdiye dek keşfedilen en önemli ceset alanlarından biriydi. 

Windower, ceset kalıntılarını öylesine iyi muhafaza etmişti ki bu alan, insan DNA’sını en kapsamlı karakterize eden bölge olarak kabul edildi. Bu cesetler, yanları üzerine bükülmüş bir pozisyonda gömülmüştü.

Üstelik 7.000-8.000 yıl boyunca yerlerinden kıpırdamamış ve bataklığın, yaklaşık 1 metre derinliğine kadar batmışlardı. 1984’ten 1987’ye kadar yapılan kazılarda, bu 177 kişi içinde her yaştan insan vardı. 

Peki bu gölet, insan cesedini nasıl bu kadar iyi koruyabildi?

Aslında bataklıklar, kalıntıları koruma konusunda son derece başarılıdır. Hatta bazen cesetler, o kadar bozulmamıştır ki bunlar, günümüz cinayetlerine bile karışır. 

Ayrıca bu arkeolojik alanın cesetleri bu kadar iyi muhafaza etmesinin nedeni, çok sayıda mineral içermesidir. Mineral sayısının fazla olması, genellikle açık havadaki ölü beden dokularındaki bakteri ve mantar ayrışmalarını engeller.


ceset haberleri cesetler haberleri

İlgili Haberler

Nazi komutanının evinde cesetler keşfedildi: 'Yeraltına gömülmüş bir aile...'

Nazi komutanının evinde cesetler keşfedildi: 'Yeraltına gömülmüş bir aile...'
Evrenin hız sınırı bir engel olmayabilir! Fizikçilere göre Warp sürüşü mümkün

Evrenin hız sınırı bir engel olmayabilir! Fizikçilere göre Warp sürüşü mümkün
Yeni araştırma korkunç bilançoyu ortaya çıkarttı!

Yeni araştırma korkunç bilançoyu ortaya çıkarttı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her konuda en iyi olan 4 burç: Bu burçlar doğuştan yetenekliler...

Her konuda en iyi olan 4 burç: Bu burçlar doğuştan yetenekliler...
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
En iyi tavsiyeleri veren 4 burç!

En iyi tavsiyeleri veren 4 burç!
Günlük burç yorumları: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bakalım Kadıköy'de şimdi...'

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bakalım Kadıköy'de şimdi...'
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!

Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!
Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…

Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…