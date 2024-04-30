Nazi komutanının evinde cesetler keşfedildi: 'Yeraltına gömülmüş bir aile...'

Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:19

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:19

Eski Alman Nasyonal Sosyalist Parti'nin ileri gelenlerinden Alman siyasetçi Hermann Göring'e ait bir evde beş insan iskeleti bulundu.

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Der Spiegel, "Hermann Göring'in evinde yeraltına gömülmüş bir aile olabilir" diye yazdı.

Araştırmacılar, evde insan iskeletlerini keşfettikten sonra polise haber verdiler.

Evde yapılan incelemelerde yakın zamanda işlenmiş bir suça dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Evde kazı çalışmalarına devam eden Oktavian Bartoszewski liderliğindeki araştırma ekibi, toplamda üç yetişkin, bir genç ve bir bebeğin kalıntılarını keşfettiler.

Polonya savcılığının toplu halde bulunan isketlerin, Nazilerle bir ilgisi olup olmadığını araştırdığı ifade edildi.



Harap olmuş haldeki evin, Polonya'daki Nazi lideri Adolf Hitler'in eski karargahı Wolf's Lair'in bulunduğu yerde yer aldığı belirtildi.

HERMANN WİLHELM GÖRİNG KİMDİR?

Hermann Wilhelm Göring, Nasyonal Sosyalist Partinin ileri gelenlerinden Alman siyasetçi, Nazi Almanyası'nın hava kuvvetleri komutanı ve hüküm giymiş savaş suçlusudur. 1933'ten 1945'e kadar Almanya'yı yöneten Nazi Partisi'nin en güçlü isimlerinden biriydi.

1935'ten 1945'e kadar Hava Kuvvetleri başkomutanlığı yapmış olup 1936'da orgeneral, 1938'de feldmareşal olmuştur. 1936'dan 1945'e kadar Hammadde ve Döviz İşleri'nde Reich yetkilisi, aynı zamanda Dört Yıllık Plan ve dolayısıyla Silahlanma Ekonomisi Sorumlusu oldu. 1937-1945 yılları arası Hermann Göring Erbergbau und Eisenhütten (Hermann Göring Madencilik ve Demirdöküm) Reichswerke Hermann Göring şirketinin baş yöneticisiydi. 1938'den itibaren Yahudi sorununun düzenlenmesi dairesi için görevliydi. 1939-1945 yılları arası Reich Savunması için Bakanlar Kurulu Başkanlığı yaptı. 1934'ten 1945'e kadar Reich Orman Müdürü ve Reich Av Müdürü oldu.

1943’e kadar polis ve ekonomi bakanlığını yaptı ve aynı zamanda Reichsmarschall (imparatorluk mareşali) rütbesine sahipti. 1933'te Alman gizli polis teşkilatı Gestapo'yu kurmuş, 1934'e kadar yöneticiliğini yapmıştır.

II. Dünya Savaşı ilerledikçe Göring, Luftwaffe'nin Müttefiklerin Almanya şehirlerini bombalamasını engelleyememiş ve Stalingrad'da kuşatılmış mihver kuvvetlerine gereken hava yardımını yapamamıştır. 22 Nisan 1945'te Hitler'in intihar etmek istediğini bildiren Göring, Hitler'e Reich'in kontrolünü devralmak için izin isteyen bir telgraf gönderdi. İsteğini bir ihanet davası olarak kabul eden Hitler, Göring'i bütün görevlerinden uzaklaştırdı, partiden kovdu ve tutuklanmasını emretti.

Savaştan sonra Göring, Nürnberg mahkemelerinde komplo kurmak, barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkûm edildi. Asılarak ölüme mahkûm edildi, ancak infazın gerçekleştirilmesinden önceki gece siyanür içerek intihar etti.