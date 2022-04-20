Google Analytics'te büyük değişim: 1 Temmuz 2023'te başlıyor

20 Nisan 2022 Çarşamba, 18:34

Google'ın web site performans analiz ve ölçüm servisi Google Analytics'te önemli bir değişim yaşanıyor. Bugüne kadar kullanılan Universal Analytics servisi, 1 Temmuz 2023'te yerini 'Google Analytics 4'e bırakacak.

Konuya ilişkin Google'ın, Google Analytic kullanıcılarına gönderdiği duyuru metninde, "Yeni nesil ölçüm çözümümüz olan Google Analytics 4, Universal Analytics'in yerini alacaktır. 1 Temmuz 2023'te, Universal Analytics mülkleri yeni ziyaretleri işlemeyi durduracaktır" ifadelerine yer verildi.

Google, halen Universal Analytics kullanan kullanıcılarını, "Google Analytics 4'e geçiş işlemini tamamlamanızı öneriyoruz" diyerek uyardı.