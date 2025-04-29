Google, Android telefonlardan bir uygulamayı daha kaldıracak

Yayınlanma: 29.04.2025 - 21:19

Güncelleme: 29.04.2025 - 21:19

Google'dan resmi bir açıklama gelmese de Play Store Oyunlar'ın kaldırılacağı söyleniyor. Bunun nedeni ise uygulamanın aktif bir işlevinin kalmaması olarak gösteriliyor.

Android telefonlara önceden yüklü olarak gelen Google Play Oyunlar, kullanıcıların indirdiği oyunlarla ilgili istatistiklere ulaşmasını sağlıyordu. Öte yandan Google Play Oyunlar'daki oyunlar, zaten bir süredir Google Play Store'a entegre olmaya başlamıştı.

Yeni alınmadığı anlaşılan bu kararın, uzun bir süredir uygulamanın bazı özelliklerinin direkt Play Store'a aktarılmasıyla zaten tahmin ediliyordu.

Uygulamanın uzun zamandır güncellenmemesi ve uygulama üzerinden ulaşılan bilgilerin büyük bir kısmına Play Store üzerinden de ulaşılması uygulamayı işlevsiz hale getirmiş görünüyor.

Bununla birlikte 2023 yılında Google, Play Oyunlar(Games) uygulamasını PC için 56 ülkeye genişletmişti. Bu sayede sunulan ülkelerdeki insanlar Windows PC'lerinde Android oyunlarını oynayabiliyordu.