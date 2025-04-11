Google, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Google, farklı departmanlarda görev alan yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Google, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:27

Google'ın Android işletim sisteminde, Chrome'da ve Pixel serisinde çalışan yüzlerce çalışanını işten çıkardığı söyleniyor.

The Information'ın yayınladığı haberde Google'ın açıklamasına da yer veriliyor. Burada işten çıkarmaların doğrulandığı ve şirketin daha etkili olmaya odaklandığı da aktarıldı.

GOOGLE'DA İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

İşten çıkarmaların Android işletim sisteminde çalışanlardan, Google Fotoğraflar ve Google One'a kadar epeyce departmanı kapsadığı da aktarıldı.


Etiketler: #google

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