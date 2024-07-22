Google bir hizmetini daha kapatıyor
Google, URL kısaltma servisi goo.gl'yi kapatmaya hazırlanıyor.
Google uzun yıllardır kullanımda olan URL kısaltma hizmeti goo.gl'ı tamamen kapatmaya hazırlanıyor. Şirket 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren hizmetin tamamen kullanım dışı kalacağını açıkladı.
GOOGLE BİR HİZMETİNİ DAHA SONLANDIRIYOR
Geliştirici blogunda yaptığı paylaşımla duyuran Google, goo.gl URL kısaltmasını kullananların belirtilen tarihten itibaren 404 hatası vereceğini söyledi. Yaklaşık 1 yıl önceden yapılan duyurunun amacı ise kullanıcıların goo.gl uzantılarına sahip bağlantılarını güncellemeleri ve uygun alternatifleri bu süre zarfında bulmaları.
Öte yandan kullanıcılara 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren goo.gl bağlantılarının çalışmayacağını bildiren mesajlar gönderilecek.
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