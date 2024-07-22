Google bir hizmetini daha kapatıyor

Google, URL kısaltma servisi goo.gl'yi kapatmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:24
Google bir hizmetini daha kapatıyor
Abone Ol google-news

Google uzun yıllardır kullanımda olan URL kısaltma hizmeti goo.gl'ı tamamen kapatmaya hazırlanıyor. Şirket 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren hizmetin tamamen kullanım dışı kalacağını açıkladı.

GOOGLE BİR HİZMETİNİ DAHA SONLANDIRIYOR

Geliştirici blogunda yaptığı paylaşımla duyuran Google, goo.gl URL kısaltmasını kullananların belirtilen tarihten itibaren 404 hatası vereceğini söyledi. Yaklaşık 1 yıl önceden yapılan duyurunun amacı ise kullanıcıların goo.gl uzantılarına sahip bağlantılarını güncellemeleri ve uygun alternatifleri bu süre zarfında bulmaları.

Öte yandan kullanıcılara 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren goo.gl bağlantılarının çalışmayacağını bildiren mesajlar gönderilecek.


google haberleri goo.gl haberleri

İlgili Haberler

Google, Apple'ın politikasını getirmeye hazırlanıyor

Google, Apple'ın politikasını getirmeye hazırlanıyor
Google, arama sonuçları için gelmesi beklenen özelliği iptal etti

Google, arama sonuçları için gelmesi beklenen özelliği iptal etti
En çok ChatGPT ve Google Gemini tercih ediliyor

En çok ChatGPT ve Google Gemini tercih ediliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler