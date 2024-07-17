Google, arama sonuçları için gelmesi beklenen özelliği iptal etti

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:07

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:08

Google'ın yapay zeka çalışmalarına aktardığı yatırımı bir yandan devam ederken, yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Ancak daha önce duyurulan ve testleri başlayan Notlar özelliğinin fişi kısa bir süre önce çekildi.

GOOGLE TEST AŞAMASINDAKİ NOTLAR ÖZELLİĞİNİ SONLANDIRDI

Google, 2023 yılında Notlar ismini verdiği bir özelliği test ettiğini duyurmuştu.

Notlar özelliği, Arama kısmına entegre edilecek ve yorum yazmayı sağlayacaktı.

Bu özellik, kullanıcıların Google Arama’da karşılarına çıkan sonuçlara not eklemesine olanak tanımayı amaçlıyordu.

Şirketin yeni yaptığı açıklamaya göreyse Notlar, test kullanıcıları tarafından temmuz ayının sonuna kadar kullanılmaya devam edecek. Özelliğin neden rafa kaldırıldığı ise henüz bilinmiyor.