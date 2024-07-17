Google, arama sonuçları için gelmesi beklenen özelliği iptal etti

Google'ın arama sonuçlarına yorum yazılmasını sağlayacak Notlar özelliği daha gelmeden iptal edildi. Özelliğin testleri bir süre önce başlamıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:07
Google, arama sonuçları için gelmesi beklenen özelliği iptal etti
Abone Ol google-news

Google'ın yapay zeka çalışmalarına aktardığı yatırımı bir yandan devam ederken, yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Ancak daha önce duyurulan ve testleri başlayan Notlar özelliğinin fişi kısa bir süre önce çekildi.

GOOGLE TEST AŞAMASINDAKİ NOTLAR ÖZELLİĞİNİ SONLANDIRDI

Google, 2023 yılında Notlar ismini verdiği bir özelliği test ettiğini duyurmuştu.

Notlar özelliği, Arama kısmına entegre edilecek ve yorum yazmayı sağlayacaktı. 

Bu özellik, kullanıcıların Google Arama’da karşılarına çıkan sonuçlara not eklemesine olanak tanımayı amaçlıyordu.

Şirketin yeni yaptığı açıklamaya göreyse Notlar, test kullanıcıları tarafından temmuz ayının sonuna kadar kullanılmaya devam edecek. Özelliğin neden rafa kaldırıldığı ise henüz bilinmiyor.


google aramalar haberleri arama sonuçları haberleri google haberleri

İlgili Haberler

En çok ChatGPT ve Google Gemini tercih ediliyor

En çok ChatGPT ve Google Gemini tercih ediliyor
Google Arama için iOS'a yeni özelleştirilebilir ikonlar

Google Arama için iOS'a yeni özelleştirilebilir ikonlar
Google Fotoğraflar'dan iCloud'a veri aktarmak artık mümkün

Google Fotoğraflar'dan iCloud'a veri aktarmak artık mümkün
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler