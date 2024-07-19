Google, Apple'ın politikasını getirmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:26

Güncelleme: 19.07.2024 - 13:26

Uygulama mağazaları tarafında Apple'ın App Store'u ve Google'ın Play Store'u arasında bir rekabet var. Uygulamaların bazıları, App Store'da ücretliyken, aynı uygulama Play Store'da ücretsiz olarak sunuluyor. Bu durum her iki şirketin de uygulama mağazası politikalarından kaynaklanıyor.

YENİ KARAR İLE GOOGLE PLAY STORE, APP STORE'A YAKLAŞIYOR

Google'ın Play Store'unda fazla sayıda uygulama bulunuyar ancak bunların bazıları sahte, bazıları da düşük kaliteli uygulamalar oluyor. Ancak Google yeni kararıyla bunun önüne geçmek istiyor.

Düşük kalitedeki uygulamaları Play Store'dan kaldıracak Google, Spam ve Minimum İşlevsellik politikasını güncelledi. İyi çalışmayan ve değer sunmayan uygulamalar artık Play Store'da yer alamayacak ve kaldırılacak.

Kararın, 31 Ağustos 2024 tarihinde uygulamaya konması bekleniyor.