Google çalışanları doğruladı: Kod yazabilen yapay zeka geliyor
Google Labs tarafından geliştirildiği ortaya çıkan bu yapay zekanın 'mükemmel ve hatasız kodlar' yazmak için kullanılması amaçlanıyor.
Yapay zeka alanında çalışmalar devam ederken, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in altında çalışan bir ekibin geliştirdiği proje ortaya çıktı.
Alphabet'in çatısı altında yer alan Google Labs tarafından geliştirildiği aktarılan bu yapay zekanın kendi kendine istenilen kodu yazması ve içinde sorunlar bulunan kodların düzeltilmesi için eğitildiği iddia edildi. Bu iddiayı isimli açıklanmayan Google çalışanları doğruladı. Peki bu ne anlama geliyor?
GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI 'YAZILIMCI' OLACAK
Daha önce yapay zekanın resim, müzik ve haber/makele yazdığı senaryoları görmüştük ancak 'kendi kendine kod yazabilen' yapay zeka fikri yeni. GizChina tarafından aktarılan habere göre Google'ın üzerinde çalıştığı bu proje beklendiği gibi başarıya ulaşırsa, teknoloji çalışanları başta olmak üzere yazılımcıları işinden edebilir.
GizChina'nın Google'ın içinden edindiği bilgilere göre projenin kod adı Picthfork. Belgelere göre projenin amacı 'yapay zekanın makine öğrenimi kullararak kod yazması, kod yazmak için eğitilmesi ve en sonunda kendi kendine kod yazması' gibi açıklanıyor.
Bir Google sözcüsüne göre, Pitchfork ekibi, yazılım geliştiricilere yardımcı olacak farklı kullanım durumlarını da değerlendiriyor ve bunları keşfetmek için şirketin araştırma ekibiyle dirsek temasında çalışıyor.
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