Meta'nın yapay zekası popüler strateji oyununu oynadı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:22

Yapay zeka her geçen gün daha da dikkat çekici işlere imza atmayı başarıyor. Sanat eserleri yaratan yapay zekalardan tutun da sizin için birkaç saatte Yüzüklerin Efendisi’ni yazabilecek bir sisteme kadar neredeyse her konuya el atan araştırmacılar, şimdi ise farklı bir alanda uzman olan yapay zeka geliştirdi.

1954 yılında piyasaya sunulan ve daha sonraları bir video oyununa dönüştürülen Diplomacy oyununda imkansızı başardı ve oyunu kazandı. Peki bu oyun tam olarak ne ki yapay zekayı Diplomacy’yi kazanması için eğittiler?

YAPAY ZEKA DÜNYANIN EN GERÇEKÇİ DİPLOMASI OYUNUNU KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ

Webtekno'da yer alan habere göre Diplomacy, aslına bakarsan modern taktiksel çok oyunculu bir strateji oyunudur. Bir masaüstü oyunu olarak tasarlanan oyun, daha sonraları video oyunu olarak piyasaya sunulmuştu. Birden fazla oyuncuyla 7 büyük ülkeden (Britanya, Fransa, Avusturya-Macaristan, Almanya, İtalya, Rusya ve Türkiye) birini yönettiğiniz oyunda amacınız, oyunun görevlerini tamamlamalı ve en nihayetinde oyunundaki tüm ülkeleri ele geçirerek büyük imparatorluğunuzu kurmalısınız.

Oyunun en dikkat çeken noktası ise bu oyunu sadece oynayarak kazanamıyorsunuz. Rakiplerinizle sürekli pazarlık yapmanız, onların hamlelerini tahmin etmeniz ve gerçekten bir ülke yönetir gibi kararlar almanız gerekiyor.

Meta’nın laboratuvarlarında geliştirilen oyun yapay zeka sistemi CICERO ise Satranç, Poker ve GO gibi oyunlarda rakiplerini teker teker eledikten sonra Diplomacy oyununu oynamaya başladı. İnsan ilişkilerinin önemli olduğu ve diğer oyuncularla birebir pazarlık yapmanız gereken bir oyun olan Diplomacy’i kendi kendine öğrenen CICERO, birkaç zor geçen oyunun ardından oyunu tamamen kavrayarak rakiplerini domine etmeye başladı.

Oyunu oynayan oyuncular arasında yüzde 10’luk dilime girerek en iyilerden birisi olduğunu kanıtlayan yapay zeka, rakiplerini de kandırmayı başardı. Oynanan oyunların sonunda katılımcılara bir yapay zeka ile oynadıkları açıklansa da hiçbir oyuncu bunun gerçek olabileceğine inanmadı. 82 farklı oyuncuyu tabiri caizse ezip geçen yapay zeka, aynı zamanda oyunu oynarken diğer oyuncularla şakalaşmayı, onlardan yazılı sohbet üzerinden pazarlık yapmayı ve onlara tavsiyeler vermeyi de ihmal etmedi.