Google Chrome'a parmak izi özelliği geldi! Nasıl kullanacaksınız?
Android telefonlar için Google Chrome tarayıcısının gizli sekmelerini daha da gizli hale getirecek yeni parmak izi özelliği geldi. İşte nasıl açılacağı...
Google Chrome, gerek bilgisayarlarda gerek akıllı telefonlarda herkesin sahip olduğu bir tarayıcı. Chrome, Android cihazlara ilk geldiğinde şu anki kadar fazla erişilebilirlik seçeneği yoktu. Yıllar geçtikçe Chrome, barındırdığı özelliklerle akıllı cihazlardaki en iyi tarayıcı haline geldi.
Webtekno'nun haberine göre bu özelliklere şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Android cihazınızda Google Chrome’da açtığınız gizli sekmelere uygulamadan çıktıktan sonra yeniden ulaşmak için parmak izi doğrulaması isteyebileceksiniz. Böylelikle cihazınıza kayıtlı olan parmaklar haricindeki hiçbir parmak, o sekmelere ulaşamayacak...
Google Chrome parmak izi özelliği nasıl açılır?
Adım #1: Android cihazınızdan Google Chrome’a girin
Adım #2: Adres çubuğuna "chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android" yazın
Adım #3: "Enable device reauthentication for incognito" seçeneğini 'Enabled' yapın (Sizde 'Default' olarak gözükecektir)
Adım #4: Chrome'u yeniden başlatın
Adım #5: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik'e yeni "Chrome'dan ayrıldığınızda Gizli sekmeler kilitlensin." seçeneğini aktifleştirin.
Not: İlgili ayarın Chrome ayarlarına yansıması için bir süre beklemeniz gerekebilir.
Bu adımları takip ettikten sonra artık Android cihazınızda Google Chrome’u açıp gizli sekmeye giriş yaptığınızda ve çıkmak istediğinizde gizli sekmeler ortadan kaybolmayacak, parmak izini okutup tekrar giriş yapabileceksiniz.
Google Chrome’un gizli sekme özelliğini sık kullananlar için mantıklı bir eklenti olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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