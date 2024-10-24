Google dolandırıcılığı önlemek için yeni araçlar sunuyor

Yayınlanma: 24.10.2024 - 08:44

Güncelleme: 24.10.2024 - 08:44

Google, mesajlaşma uygulaması için güvenlik özelliklerini duyurdu. Uygulamada bu amaçla cihazdaki makine öğrenimi modelleri kullanılacak.

Şirket özellikle ABD'de ve Avrupa ülkelerinde baş gösteren paket teslimatı ve iş teklifleriyle ilgili dolandırıcılıklara özel dikkat göstermeyi hedefliyor. Şüpheli mesajlar tespit edilirse, direkt Spam klasörüne taşınacak.

Bu özellik, kısa bir süre önce uygulamanın beta sürümünü kullananlar için sunuldu.

GOOGLE YENİ GÜVENLİK ÖNEMLERİNİ DEVREYE ALIYOR

Google ayrıca bir süredir test aşamasında olan akıllı uyarılar özelliğini de tanıtmayı planlıyor. Bu araç, kullanıcıları bilinmeyen bir kişiden bağlantı aldıklarında uyaracak ve otomatik olarak engelleyecek.

Güncellenen güvenlik araçları ayrıca hassas içerikler hakkında yeni uyarılar içeriyor ve +18 içerikli görselleri otomatik olarak bulanıklaştırıyor. Bu özellik isteğe bağlı olacak ve önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacak.

Bunlara ek olarak, Google şu anda Android için bir iletişim doğrulama özelliği üzerinde çalıştığını aktarıyor. Şirket, bu özelliğin 2025'te kullanıma sunulacağını söyledi.