Google gerçek sitelere mavi tik dağıtmaya başlayacak

Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:10

Güncelleme: 07.10.2024 - 19:10

Google, sahte ve hileli olan internet sitelerinin kullanıcılar nezdinde daha kolay anlaşılması için çalışmalarını başlatıyor. Buna göre Google artık internet sitelerine mavi tik verecek. Google'ın halkla ilişkiler sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi ortamda alışveriş yapanların güvenliği için işletmelerin belirlenmesi oldukça önemli. Bu nedenle Google, belirli işletmeler için mavi tik işaretinin de yer aldığı bir deney yürütüyor.

GOOGLE'DAN MAVİ TİK DOĞRULAMA ADIMI

İnternet sitelerinin doğrulanması için Merchant Center verileri ve diğer ayrıntılı incelemeler yapılıyor.

Dolandırıcıların en çok tercih ettiği yollardan biri olan güvenilir olan bağlantıların adlarını, logolarını ve diğer görünür özelliklerini taklit ederek, reklam da vererek öne çıkmak. Haliyle milyonlarca kişi her yıl bu yollarla dolandırılıyor.

Google her ne kadar güvenli olan siteleri işaretlemek için bu adımı atsa da güvenilir olduğu halde bu mavi tik doğrulamasını yapmayan siteler dolandırıcı gibi algılanabilir.