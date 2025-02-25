Google, Gemini Code Assist sistemini herkese açtı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:40

Google yapay zeka destekli hizmetlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan açıklama ile Gemini Code Assist artık ücretsiz olarak herkese sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre:

''Visual Studio Code ve JetBrains IDE’lerinde sunulan Gemini Code Assist’in yeni ve ücretsiz sürümüyle, bireysel geliştiriciler artık bir yılı aşkın süredir işletmelere sunduğumuz kod tamamlama, oluşturma ve sohbet özelliklerinin hepsine sahip olacaklar.''

Kodlama süreçlerine yardımcı olan sistem aynı zamanda zaman kazandıran öneriler de sunuyor.

Gemini daha önce de dosya analiz özelliği kazanmıştı.