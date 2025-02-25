Google, Gemini Code Assist sistemini herkese açtı

Kodlama yardımcısı olarak tanıtılan Gemini Code Assist sistemi artık ücretsiz olarak herkesin kullanımına açık.

Google, Gemini Code Assist sistemini herkese açtı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:40

Google yapay zeka destekli hizmetlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan açıklama ile Gemini Code Assist artık ücretsiz olarak herkese sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre:

''Visual Studio Code ve JetBrains IDE’lerinde sunulan Gemini Code Assist’in yeni ve ücretsiz sürümüyle, bireysel geliştiriciler artık bir yılı aşkın süredir işletmelere sunduğumuz kod tamamlama, oluşturma ve sohbet özelliklerinin hepsine sahip olacaklar.''

Kodlama süreçlerine yardımcı olan sistem aynı zamanda zaman kazandıran öneriler de sunuyor. 

Gemini daha önce de dosya analiz özelliği kazanmıştı.


Etiketler: #Google Gemini Code Assist #Gemini Code Assist

İlgili Haberler

Google Maps paylaştı: İşte İstanbul’da en çok aranan noktalar!

Google Maps paylaştı: İşte İstanbul’da en çok aranan noktalar!
Google'ın eski CEO'sundan flaş açıklama: 'Yapay zeka destekli terör' tehlikesi büyüyor

Google'ın eski CEO'sundan flaş açıklama: 'Yapay zeka destekli terör' tehlikesi büyüyor
Google, işe alım süreçlerinde yeni düzenlemelere gidecek

Google, işe alım süreçlerinde yeni düzenlemelere gidecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler