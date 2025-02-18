Google Maps paylaştı: İşte İstanbul’da en çok aranan noktalar!
Google Maps'in 20'nci kuruluş yılı kapsamında, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını yayımladığı listede İstanbul da yer aldı. İstanbul'da en çok aranan noktalar ise; Galata Kulesi, Gülhane Parkı ve Topkapı Sarayı oldu.
İstanbul Valiliği, Google Maps’in 20’nci yıl dolayısıyla paylaştığı listede İstanbul'un da yer aldığını ve kentte 'en çok aranan' noktaların hangileri olduğunu paylaştı.
Listeye göre; İstanbul’da 'en çok arama yapılan nokta' Galata Kulesi, 'en çok arama yapılan park' listesinde ise Gülhane Parkı oldu.
Topkapı Sarayı ise, 'en çok aranan müze' olarak öne çıktı.
"BU ÖZEL LİSTEDE İSTANBUL’DA EN ÇOK ARAMA YAPILAN YERLER..."
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
“Google Maps 20'nci kuruluş yılı dolayısıyla, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını özel bir liste ile açıkladı. Bu özel listede İstanbul’da en çok arama yapılan yer olarak; Galata Kulesi, En çok arama yapılan park; Gülhane Parkı, En çok aranan müze ve ören yerlerinde; Topkapı Sarayı ilk sırada yerini aldı.”
Google Maps 20'nci kuruluş yılı dolayısıyla, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını yayınladığı özel bir liste ile açıkladı.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2025
Bu özel listede İstanbul’da en çok arama yapılan yer olarak;
??Galata Kulesi,
En çok arama yapılan park;… pic.twitter.com/uZoBSHO3D5
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