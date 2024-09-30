Google Lens'e yepyeni bir özellik getirildi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:22

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:22

Google Lens, görüntü ile aramalar yapılabilmesine imkan sağlıyordu. Google bu hizmeti genişletmek için artık video çekerek arama yapmayı sağlıyor. Bunun yanı sıra sesli olarak da sorulan sorular Lens tarafından cevaplanabilecek.

GOOGLE LENS İLE VİDEO ÇEKEREK ARAMA YAPMAK

Google, son etkinliğinde video desteğinin geleceğini duyurmuştu. Ancak ne zaman geleceği bilinmiyordu. Duyurulmasının ardından aylar sonra Google Lens'e videoyla arama yapma imkanı sunuldu.

Bu sayede artık Google Lens'e video çekerek ya da merak ettiğiniz şeyleri sesli olarak sorarak cevap bulabileceksiniz.

Özellik, kademeli olarak sunuluyor.