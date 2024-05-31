Google haberlere neden ulaşılamıyor? Google Keşfet neden yenilenmiyor?
Google'da arama yapmak isteyen yurttaşlar haberler sekmesine tıkladığında "aramanız hiçbir haber sonucuyla eşleşmedi" sorunu ile karşılaşıyor.
Google haberler ve Google keşfette erişim sorunu yaşanıyor. Google arama motorunda arama yapan kullanıcılar haberler sekmesinde herhangi bir içeriğe ulaşamıyor. Kullancılar Google haberler sekmesinde "aramanız hiçbir haber sonucuyla eşleşmedi" sorunu ile karşılaşıyor.
Aynı zamanda Google keşfette de haber akışı güncellenmiyor. Konuyla ilgili Google Türkiye'den henüz açıklama gelmedi.
Google haberlerdeki sorun 16:35 itibarıyla düzeldi.
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