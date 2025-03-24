Google Haritalar'da bir hata ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:02

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:02

Google'da yaşanan teknik sorun sebebiyle Haritalar'daki geçmiş verileri otomatik olarak silindi. Konu hakkında Google sözcüsünden açıklama yapıldı.

Google sözcüsü Genevieve Park, 'kısa bir süre için bazı kişilerin Zaman Çizelgesi verilerinin silinmesine neden olan teknik bir sorun yaşadık' diyerek sorunu doğrulamış oldu. Konum geçmişi kalıcı olarak silinmiş olsa da yedekleme özelliği açık olan kullanıcıların geçmiş verileri geri getirilebiliyor.

Hatırlatmak gerekirse Google, Zaman Çizelgesi verilerini direkt kullanıcıların cihazlarında saklamalarına olanak sağlıyordu. Bu özellik kullanıcılar tarafından açılmadıysa varsayılan olarak kapalı geldiği için veriler kaydedilmemiş oluyor.