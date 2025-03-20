Google, iPhone'a benzetiyor; Apple, Pixel'e benzetiyor! İşte yeni iPhone 17 Air tasarımı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:20

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:20

Apple'ın iPhone tarafında tasarım değişikliğine gittiğine şahitlik pek etmiyoruz ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 Air'ın özellikle kamera tasarımı önceki iPhone'lardan farklı olacak.

iPhone 17 Air modeline yönelik ortaya çıkan yeni görüntülerde yeni tanıtılacak telefona ait olduğu söylenen kılıflar telefonun tasarımını ele veriyor.

iPHONE 17 AIR NASIL OLACAK?

Eylül ayında Apple yapacağı etkinlik ile yeni nesil iPhone 17 ailesini tanıtacak. Telefon ailesine yeni katılacağı aylar önce ortaya çıkan iPhone 17 Air hakkında pek çok bilgi bulunuyor.

Telefonun kamera tasarımının farklı olacağı gündemdeki en güçlü iddialardan birisiydi. Yeni bilgilere göreyse iPhone 17 Air, Google'ın Pixel serisinde terk etmeye başladığı kamera çerçevesine sahip olacak şekilde tasarlanmış görünüyor.

Telefonun arka tarafında enine geniş bir çerçeve içine kamera yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkması bekleniyor. Tek bir kamerası bulunması beklenen bu telefonun, LED flaşı ve mikrofonu da yer alacak.

Telefon hakkında bu tasarımsal değişikliğin yanı sıra çok ince olacağı da bildirilmişti. Telefon tahminlere göre 5.5 mm bir inceliğe sahip olacak.