Google Pixel 9a modelini tanıttı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:40

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:40

Google, akıllı telefon serisi olan Pixel'e artık daha fazla ürün geliştiriyor. Yeni tanıtılan Pixel 9a ise bu kapsamda resmen tanıtıldı. Tasarımında yıllardır devam eden kameranın değiştirildiği bu model aynı zamanda çok daha ince ve minimal hatlara sahip olarak sunuldu.

GOOGLE PIXEL 9A MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Google, Pixel 9a modeli için yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Standart Pixel 9 ile aynı boyutlarda olan 9a'da kontrast oranı da yarı yarıya düşürülmüş. Yine de son kullanıcının deneyimini etkilemesi beklenmeyen bu değişikliğe ek olarak asıl arka kamera tasarımı tarafıda değişiklik bulunuyor.

Pixel 9a ile birlikte arka tarafta yer alan kamera lensi çerçeveleri küçültüldü. Böyle bakıldığında telefon iPhone'lara benzer şekilde görünüyor. Telefonun iki kamerası bulunuyor ve bunlar 48 MP ve 13MP oluyor. Ön kamerada ise 13 MP tercih edilmiş.

Telefon modelinin 30 saat ve üzerinde bir pil ömrü sunduğu da aktarıldı.

Pixel 9a'da başlangıç olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise 500 dolar oluyor.