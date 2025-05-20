Google'ın çeviri uygulamasını iPhone'larda varsayılan yapabileceksiniz

Apple, iOS 18.4 ile iPhone'lardaki varsayılan çeviri uygulamasının değiştirilmesine imkan tanıyor. Burada Google karşımıza çıkıyor. Google Çeviri uygulaması artık iPhone'larda varsayılan çeviri uygulaması olarak seçilebiliyor.

iPHONE'DA ARTIK BAŞKA ÇEVİRİLERİ UYGULAMALARINI KULLANMAK MÜMKÜN OLACAK

Apple'ın standart çeviri uygulamasını kullanmak istemeyenler artık desteklenen diğer çeviri uygulamalarını seçebilecek. Burada ilk desteklenen Google Çeviri olsa da ilerleyen dönemde diğer çeviri uygulamalarının da destekleneceği söyleniyor.





Google Çeviri'yi iPhone'larda varsayılan çeviri uygulaması yapmak için öncelikle telefonunuza Google Çevir'yi indirin varsa da güncelleyen, ardından Ayarlar'ı açın Uygulamalar bölümünden Saptanmış Uygulamaları seçin, Çeviri kısmına geldiğinizde buradan Google Çeviri'yi seçin ve artık varsayılan uygulamanız değiştirildi.