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Acer yeni cihazlarını tanıttı! Akıllı yüzük ve canlı çeviri yapan kulaklık

Acer yeni cihazlarını tanıttı! Akıllı yüzük ve canlı çeviri yapan kulaklık

20.05.2025 18:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Acer yeni cihazlarını tanıttı! Akıllı yüzük ve canlı çeviri yapan kulaklık

Akıllı ürünlerini tanıtan Acer, yapay zeka ile kablosuz kulaklığına canlı çeviri özelliği kazandırmış oldu.

Yapay zekanın dahil edildiği ürünlere yenileri eklendi. Computex 2025 yakında başlıyor ve başlamadan önce Acer yeni cihazlarını duyurdu.

Akıllı yüzük tarafında şirketler yeni ürünlerini tanıtıyor. Acer FreeSense Ring ürününü bu bağlamda tanıtmış oldu. Cihaz titanyum malzemeden üretilmiş ve kalp atış hızını buradaki değişimi ve kandaki oksijen seviyesini ve uykuyu takip edebiliyor. 

ACER AKILLI CİHAZLARINI TANITTI

Akıllı yüzük, yapay zeka desteğiyle geliyor ve kişiselleştirilmiş sağlık önerileri de sunuyor. Ne zaman sunulacağı söylenmeyen cihazın fiyatı da açıklanmadı. 


Bir diğer akıllı ürünü ise AI TransBuds oldu. Kulaklık tasarım anlamında kulağı sarıyor ve canlı çeviriyi yapmayı sağlıyor. Kulaklık akıllı telefon ve yapay zeka sayesinde çift yönlü çeviri yapmaya yeteneğine sahip. Kulaklık, 15 dilde çeviri sunuyor. Bluetooth 5.4 desteğine ek olarak cihazın 50 mAh bataryası kutusunun ise 400 mAh bulunuyor.

İlgili Konular: #teknoloji #Yapay zeka #Acer

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