Google'ın Haritalar servisine ilginç özellik yolda

10.11.2025 21:47:00
Haber Merkezi
Google Haritalar için yeni özellik üzerinde çalışıyor. Özellik kullanıcıları güneşli yollardan kaçınmayı sağlayacak.

Google Haritalar'da araçlar için aktif bir şekilde kullanılan özellik yaya için de sunulacak. Araç navigasyonlarında ücretli ya da ücretsiz yollardan geçme seçenekleri sunuluyor. Benzer şekilde, yayalar için sunulması planlanan özellik, kişileri güneşli yollardan kaçınmayı önerecek. 

Kişiler isterlerse güneş ışınlarının yer aldığı yollar yerine gölgelerden yürüyebilecekler. 

Bu özellik, kullanıcıların UV ışınlarından kaçınması ve çok sıcak yaz günlerinde serin kalmayı sağlayacak rotalar sunacak.

Image

Özellik, Prefer Shade- Gölgeyi tercih et olarak adlandırılıyor. Şu anda test aşamasında bulunan özellik, Google Haritalar'ın Android sürümünde fark edildi. Öte yandan özellik yalnızca gölge yolları değil güneşli yolları da gösteriyor. Bu da tam tersini isteyen kullanıcılar için kullanılabilir olacak. 

Google bunu nasıl yapacak?

Google'ın Street View araçlarından gelen bu tür verileri kullanma ihtimali bulunuyor. Google, çekilen görüntüleri işleyerek çevredeki binalar tarafından güneşin engellenip engellenmediğini belirleyebilir ve böylece "gölge" seçeneği etkinleştirildiğinde belirli bir yolu navigasyon için uygun olarak değerlendirebilir. Burada LiDAR sensörünü kullanması bekleniyor. Bir diğer yandan Google'ın yapay zeka aracı Gemini bu yaklaşımın geliştirilmesinde yardımcı olabilir.

