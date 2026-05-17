Google'ın yeni tanıttığı Gemini Intelligence hangi Android telefonlara gelecek?

Google, yapay zeka sistemlerini daha fazla cihaza entegre etmek istiyor. Bunun için yeni Gemini odaklı yeni bir altyapı sistemi tanıtan şirket, bu sistemin her Android telefona gelmeyeceği ortaya çıktı.

Yapay zeka özelliklerini kullanmak için belirli sistem gereksinimleri oluyor. Giriş seviyesi ya da eski telefonlarda bu minimum gereksinimler karşılanmayabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre Gemini Intelligence'ı kullanmak için en az 12 GB RAM'e sahip bir telefon modeli olması gerekiyor. Bu da amiral gemisi bile olsa pek çok Android telefonun bu sisteme sahip olamayacağını gösteriyor.

Samsung'un Galaxy S25 FE, S24 ve S24 FE gibi modelleri minimum şartları karşılamıyor.

Bir diğer şart ise cihazın AI Core desteği ile Gemini Nano v3 ve üzeri yapay zeka modellerini desteklemesi gerekmesi ancak bu cihazların da büyük bir çoğunluğu bu yıl tanıtılan cihazlar oluyor.

Bu bilgiler ışığında çoğu 2025 yılında çıkmış telefonun bile Gemini Intelligence'ı desteklemeyeceği anlamı çıkıyor. Ek olarak Samsung'un Z Fold 7 ve TriFold modellerinin bile bu desteği kapsamayacağı konuşuluyor.