Google, Microsoft Edge'de YouTube videolarını izletmiyor!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:26

ABD'li teknoloji devi Google, yeni reklam engelleme planını Windows 11'in varsayılan tarayıcısı olan Microsoft Edge kullanıcılarına yönelik genişletti. Microsoft Edge'de bulunan izleme koruma modunda "Katı" seçeneğini tercih eden kullanıcılar YouTube videolarını izleyemiyor. Kullanıcıların YouTube videolarını izlemek için "Katı"dan "Dengeli" moda düşürmeleri gerekiyor.

Google'ın bu uygulamaya yönelik açıklamaları, reklam engelleyicilerin YouTube'un hizmet şartlarını ihlal ettiğini ve reklamların YouTube'a küresel erişim sağladığını vurguluyor. Kullanıcılara, reklamları engellememeleri veya YouTube Premium aboneliği satın almaları gerektiği belirtiliyor.



