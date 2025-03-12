Google, yeni yapay zeka modeli Gemma 3'ü tanıttı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:06

Güncelleme: 12.03.2025 - 20:06

Google yapay zeka yarışında hızla ilerlemek adına yeni girişimlerde bulunuyor. En son Gemma 3'ü tanıtan şirket, oldukça iddialı. Google'ın belirttiğine göre Gemma 3, tek GPU'da çalışan en güçlü yapay zeka.

GEMMA 3 HANGİ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?

Geliştiricilere yönelik olan Gemma serisinin son üyesinin metinler dışında aynı zamanda görüntüleri ve kısa videoları da analiz edebilme yeteneği bulunuyor.

Gemma 3, Google'ın aktardığına göre fazla sayıda donanımda çalışabiliyor. Bu da modelin farklı platformlarda rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiş oluyor. Gemma 3 ile 35'ten fazla dil destekleniyor olması da dikkat çekiyor. Kullanıma hazır desteğin yanında 140'tan fazla dil önceden eğitilmiş şekilde sunuluyor.

Test puanlarını da yayınlanan Gemma 3'ün, DeepSeek R1'in hemen ardında yer aldığı gösteriliyor. Meta'nın Llama yapay zekasının yanı sıra ChatGPT'ye göre de daha iyi performans gösterdiği aktarılıyor.

Gemma 3, Nvidia'nın GPU'ları için optimize edilmiş durumda.

Karmaşık görevleri genişletilmiş bağlam penceresiyle yönetmeyi sağlayan Gemma 3, uygulamalarınızın çok miktarda bilgiyi işleyip anlamasına olanak tanıyan 128k token'lık bir bağlam penceresi sunuyor.

Gemma serisi açık yapay zeka modeli olarak tanımlanıyor ancak bazı kısıtlamalar olması onu tamamen açık yapmıyor.