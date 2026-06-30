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Google, uygulama mağazasını hızlandırmak için güncelleme sundu

Google, uygulama mağazasını hızlandırmak için güncelleme sundu

30.06.2026 20:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google, uygulama mağazasını hızlandırmak için güncelleme sundu

Google, Sistem Hizmeti için güncelleme yayınladı. Bu güncelleme sayesinde uygulama daha hızlı bir deneyim sunuyor.
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Google, Android kullanıcılarının uygulama mağazası olan Play Store için yeni bir güncelleme sundu. Bu sayede kullanıcılar artık yapay zeka tarafından oluşturulan Play Store içeriklerinde yeni işaretler görecek. Bunun yanında farklı cihazlarda uygulamalrın daha kararlı şekilde çalışması sağlanıyor.

Google Play Hizmetleri 26.25 sürümünde, geliştirici tarafında konuma dayalı işlemlerde geliştirmeler sunulmaya, cihaz bağlantısı tarafında güvenlik geliştirmeleri ve sistem yönetimi tarafında daha kararlı bir uygulama deneyimi, cüzdan uygulamasında hesaba dayalı ödeme yöntemlerinin görüntülenebilmesi ve oyunlarla ilgili içerik üretici ve geliştirici videoları doğrudan oyunlar içinde, tam ekran ya da pencere içinde pencere desteğiyle izlemek mümkün hale geliyor. 

Yapay zeka ile üretilmiş görüntüler için yapay zeka ile işaretlenen içeriklerin yanı sıra bazı altyapı değişiklikleri bu sürümde bizleri karşılıyor.

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